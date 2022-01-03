Üye Girişi
BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜKKAN SAHİBİNDEN KİRACISINA ŞİDDET İDDİASI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜKKAN SAHİBİNDEN KİRACISINA ŞİDDET İDDİASI

03.01.2022 10:24

?BEYLİKDÜZÜ'nde annesi ve kız kardeşi ile kafe açıp işletmek isteyen Şükran Dadır'ın dükkan sahibiyle arasında kontrat sorunu çıktı.

?BEYLİKDÜZÜ'nde annesi ve kız kardeşi ile kafe açıp işletmek isteyen Şükran Dadır'ın dükkan sahibiyle arasında kontrat sorunu çıktı. Dadır, hazırlanan ek taahhütnameye imza atmayınca dükkan sahibi tarafından şiddet gördüğünü öne sürdü.

Olay 29 Aralık günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Kafe açmak için dükkan sahibi Hasan Kılıçoğlu ile kira kontratı yapan Şükran Dadır, dükkan sahibinin kontratın ardından ek olarak taahhütname imzalatmak isteğini kabul etmediği için iddiasına göre dükkan sahibinin kendisine şiddet uyguladığını ve oğluyla beraber dükkanına saldırdığını iddia etti. Kefili ile olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alan Şükran Dadır yaşadıklarını anlattı. 5 gündür dükkanına giremediği için işini yapamadığını ifade eden Dadır, "Bir kira peşin bir kira depozito verdik. İşletmeyi açtıktan sonra yapılan kontratta T.C. kimlik numaramın son 3 rakamının yanlış olduğunu fark ettik. Bunu kendisinden düzeltmesini istedik. 'Tamam' dedi ama ertesi günü başımızda bir erkek yoksa bu dükkanda duramayacağımızı söyledi. Eğer kendi isteğimizle çıkmazsak da bunu zor kullanarak yapacağını söyledi. Biz de kendisinden korkmadığımızı ve buradan çıkmayacağımızı dile getirdik. Bu süreçte biz burayı 2 hafta boyunca işletmeye devam ettik. 29 Aralık'ta kendisine ulaşıp kontratı yenilemeyi istedik. Kefilim olan kişiyle dükkan sahibi bürosunda buluştu. Kefilim daha sonra beni arayarak dükkan sahibinin kontrata ek taahhütname imzalatmak istediğini eğer imzalamazsak kontratı hiçbir şekilde vermeyeceğini söylemiş."

Kontrata ek taahhütname hakkında konuşmak için büroya çıkan Şükran Dadır ile dükkan sahibi arasında tartışma başladı. Dükkan sahibi Hasan Kılıçoğlu'nun tartışma sırasında kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Dadır, "Ben de yukarı çıktım. Aramızda sözlü münakaşa başladı. Kesinlikle imzalamayacağımı söyledim. Daha sonra masasından kalkıp beni yumruklamaya başladı. Kefilim kadına nasıl el kaldırırsın diye araya girdi. Bu defa kefilimle kavga etmeye başladı. Dükkan sahibi kasaya yöneldi, silah olduğunu tahmin ettiğimiz bir şey gördük. Ona yönelince biz aşağı koştuk. Ben direkt dükkanıma girip kapıyı kilitledim. İçeride o anda başka arkadaşlarım da vardı. Çevredekiler görüntü kaydı almışlar. Kendisi kapıyı zorluyor, oğlu da kapının önündeki sandalyeyi alıp cama vuruyor. Polis geldi, hastaneye gittik darp raporu aldık. Polis merkezine gidip ifadeler verildi." dedi.

Dadır ayrıca dükkan sahibinin elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını söktüğü için 5 gündür dükkanına giremediğini söyledi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜKKAN SAHİBİNDEN KİRACISINA ŞİDDET İDDİASI
BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜKKAN SAHİBİNDEN KİRACISINA ŞİDDET İDDİASI
BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜKKAN SAHİBİNDEN KİRACISINA ŞİDDET İDDİASI

YORUMLAR
500

Beylikdüzü, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜKKAN SAHİBİNDEN KİRACISINA ŞİDDET İDDİASI - Son Dakika


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:42
Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü         
10:40
Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?         
10:32
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21

Son Dakika Haberleri
10:42 TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor?
10:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
10:39 Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışma kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
10:12 Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 10:53:18. #1.11#
SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜKKAN SAHİBİNDEN KİRACISINA ŞİDDET İDDİASI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement