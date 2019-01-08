Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Dün Gece Yağan Kar Yağışının Ardından Yol Karla Kaplandı

Beylikdüzü'nde Dün Gece Yağan Kar Yağışının Ardından Yol Karla Kaplandı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde dün gece yağan kar yağışının ardından yol karla kaplandıİSTANBUL - Avrupa Yakası'nda kentin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı kısa sürede kent geneline yayıldı.

Beylikdüzü'nde dün gece yağan kar yağışının ardından yol karla kaplandı

İSTANBUL - Avrupa Yakası'nda kentin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı kısa sürede kent geneline yayıldı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kardan buz tutan yollarla karşılaştı.
Avrupa Yakası'nda kentin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı kısa sürede kent geneline yayıldı.Sabah saatlerinde işe giden birçok vatandaş ise kardan buz tutan yollarla karşılaştı. Beylikdüzü'nde kar yağışının ardından yer yer kar ile kaplı yol ve kaldırımlar kimi vatandaşları sevindirirken, kimilerinin de karla kaplı yollarda yürümekte zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Avrupa Yakası, Beylikdüzü, Genel
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