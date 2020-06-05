Beylikdüzü'nde Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Gürpınar sahilinde deniz temizliği yaptı. Beylikdüzü Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi tarafından, çevre ve deniz temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen dalış etkinliğinde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık imzalı 'Şimdi tazelenme vakti. Doğayı dinleyerek, koruyarak, bir arada' yazılı pankart açan dalgıçlar, denizden atık topladı. Çalışmaları yakından takip eden Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ersin Temel, deniz temizliğini gerçekleştiren dalgıç ekibine teşekkür etti.



Çevre ve deniz temizliğine dikkat çekmek için Gürpınar sahilinde dalış yapan Beylikdüzü Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi (BEYAK), açtıkları pankartla ve yaptıkları deniz temizliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Deniz temizliği çalışmasında, BEYAK Ekibi'nden 6 dalgıç, denizin dibini tarayarak atık topladı. Cam şişe, demir parçaları, halı, metal kutu, tripot, top gibi çöplerin denizden çıkarıldığı bir buçuk saat süren temizleme çalışmalarını, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ersin Temel yakından takip etti. Vatandaşlar da deniz temizleme çalışmasını, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ilgi ve merakla izledi.



"Kirlilik oranının az olması sevindirici"



Beylikdüzü Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi üyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iki yıldız dalış eğitmeni İbrahim Çelebi, deniz temizliği sonrasında yaptığı konuşmada, "Bugün, burada, anlamlı ve güzel bir iş için toplandık ve Dünya Çevre Günü'ne istinaden, denizlerimizi temiz tutma adına bir dalış gerçekleştirdik. Dalış yapan arkadaşlarımın tamamı, belediyemizin dalış ekibinden. Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a bizlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler de aktaran Çelebi "Büyük bir alanda tarama yaptık. Şişeler, teneke kutular gibi denize ait olmayan atıkları topladık. Muhtemelen yaşadığımız pandemiden kaynaklı, sahillere gidilemediği için çok az kirlilik oranı var, çıkan atıklar az. Yıllardır bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu da sevindirici bir durum. İnsanların evde kalması doğaya iyi geldi. Özellikle denizler için. Bugün, buna, birebir şahit olduk. Denizler, ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Dünyanın oksijen ihtiyacının yüzde 80'ini denizler karşılıyor. Bu yüzden de denizleri, mutlaka temiz tutmalıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL