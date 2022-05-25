Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla çeken şüpheli yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla kaydeden şüpheli gözaltına alındı.

Bir kişi, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü otobüs durağında bekleyen bir kadının görüntüsünü gizlice cep telefonuyla çekti.

Bu sırada durakta bekleyen başka bir kişinin durumu fark etmesi üzerine şüphelinin cep telefonu incelendi. Görüntüsünün cep telefonunda kayıtlı olduğunu gören kadın ve çevredekiler, şüpheliye tepki göstererek, polise haber verdi.

Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, kadının şüpheliye gösterdiği tepki, bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi.