Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla çeken şüpheli yakalandı

25.05.2022 10:14

İstanbul Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla kaydeden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla kaydeden şüpheli gözaltına alındı.

Bir kişi, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü otobüs durağında bekleyen bir kadının görüntüsünü gizlice cep telefonuyla çekti.

Bu sırada durakta bekleyen başka bir kişinin durumu fark etmesi üzerine şüphelinin cep telefonu incelendi. Görüntüsünün cep telefonunda kayıtlı olduğunu gören kadın ve çevredekiler, şüpheliye tepki göstererek, polise haber verdi.

Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, kadının şüpheliye gösterdiği tepki, bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla çeken şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla çeken şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla çeken şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla çeken şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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