BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜZENLENEN KAYISI FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
7 saat önce
BEYLİKDÜZÜ'nde düzenlenen kayısı festivalinde renkli görüntüler oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:06 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ'nde düzenlenen kayısı festivalinde renkli görüntüler oluştu. Malatya kültürü ve mutfağının da yer aldığı festivalde katılımcılara kayısı dağıtıldı.
Beylikdüzü'nde 1. Kayısı Festivali düzenleniyor. Beylikdüzü eski kapalı pazar alanında düzenlenen festivalde Malatya yöresine ait yemeklerle, kayısı ve kayısıdan yapılan ürünler yer alıyor. 18 Kasım'a kadar sürecek olan festival kapsamında halk oyunları ekibi yöresel oyunları ziyaretçilere sundu. Festivalde ziyaretçilere kayısı da dağıtıldı
Görüntü Dökümü:
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-Kurulan stantlar
-Yöresel yemekler
-Kayıslardan görüntüler
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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