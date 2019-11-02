Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde düzenlenen kayısı festivali renkli görüntülere sahne oldu
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde düzenlenen kayısı festivali renkli görüntülere sahne oldu

Beylikdüzü'nde düzenlenen kayısı festivali renkli görüntülere sahne oldu

7 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde düzenlenen kayısı festivalinde renkli görüntüler oluştu.

BEYLİKDÜZÜ'nde düzenlenen kayısı festivalinde renkli görüntüler oluştu. Malatya kültürü ve mutfağının da yer aldığı festivalde katılımcılara kayısı dağıtıldı.

Beylikdüzü'nde 1. Kayısı Festivali düzenleniyor. Beylikdüzü eski kapalı pazar alanında düzenlenen festivalde Malatya yöresine ait yemeklerle, kayısı ve kayısıdan yapılan ürünler yer alıyor. 18 Kasım'a kadar sürecek olan festival kapsamında halk oyunları ekibi yöresel oyunları ziyaretçilere sundu. Festivalde ziyaretçilere kayısı da dağıtıldı

Beylikdüzü'nde düzenlenen kayısı festivali renkli görüntülere sahne oldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
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