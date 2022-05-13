BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

13.05.2022 10:33

BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE KAVGAYA DÖNÜŞTÜErol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde, iki grup arasında eğlence mekanında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde, iki grup arasında eğlence mekanında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İş yerinin önünde yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mayıs Cumartesi gece saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, içeride alkol alan iki grup, tartışmaya başladı. İçinde kadınların da olduğu tartışma kısa sürede iş yerinin dışına taştı. Yaşanan bağırışmaların arından iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri, otomobilin üzerine çıkıp kalabalığın arasına atladı. Taraflar, vatandaşların müdahalesi ile ayrılıp, olay yerinden ayrıldı. Kavgaya karışan kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

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Kaynak: DHA

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