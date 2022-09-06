BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA YERE DÜŞÜRÜP DÖVDÜLER - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA YERE DÜŞÜRÜP DÖVDÜLER

06.09.2022 11:12
BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA YERE DÜŞÜRÜP DÖVDÜLER

BEYLİKDÜZÜ'nde eğlence mekanı çıkışında 10 kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi yere yatırıp, darbetti.

BEYLİKDÜZÜ'nde eğlence mekanı çıkışında 10 kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi yere yatırıp, darbetti. Çevredekilerin ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde 4 Eylül Pazar günü gece saatlerinde, eğlence mekanının çıkışında kavga çıktı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişiyle 10 kişilik grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Kısa süre içinde grup içinden biri, elindeki alkol şişesini yabancı uyruklu kişinin kafasına fırlattı ancak isabet etmedi. Saldırganlar, bu kez yere düşürdükleri yabancı uyrukluyu kişiyi tekme tokatlarla darbederken, çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı.


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Beylikdüzü'nde 10 kişi, eğlence mekanı çıkışında yabancı uyruklu adamı dövdü Beylikdüzü'nde 10 kişi, eğlence mekanı çıkışında yabancı uyruklu adamı dövdü Amerikan yerlilerinin geleneksel karnavalında kavga çıktı Amerikan yerlilerinin geleneksel karnavalında kavga çıktı
Kaynak: DHA

Beylikdüzü, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA YERE DÜŞÜRÜP DÖVDÜLER - Son Dakika

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