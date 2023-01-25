Eğlence mekanın otoparkında dehşet kamerada... Tekme tokat dövülen kadın "Yapma" diyerek böyle feryat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eğlence mekanın otoparkında dehşet kamerada... Tekme tokat dövülen kadın "Yapma" diyerek böyle feryat etti

25.01.2023 10:10

Eğlence mekanın otoparkında dehşet kamerada.

Eğlence mekanın otoparkında dehşet kamerada... Tekme tokat dövülen kadın "Yapma" diyerek böyle feryat etti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının otoparkında bir adam kadını tekme tokat dövdü. Kadın "Yapma" diye bağırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanın otoparkında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir adam ile kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından erkek şahıs yere oturan kadını tekme tokat dövdü. Araya giren diğer vatandaşlara rağmen şiddet uygulayan adam, bir süre sonra sakinleşti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kadının adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşanan anlar ise, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının yerde sürüklenmesi adamın tokat atması ve yanlarında bulunan diğer adamın durumu engellemeye çalışması yer aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Beylikdüzü'nde eğlence mekanın otoparkında bir kadın tekme tokat dövüldü Beylikdüzü'nde eğlence mekanın otoparkında bir kadın tekme tokat dövüldü İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOPARKTA KADINA TEKME TOKAT SALDIRDI İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOPARKTA KADINA TEKME TOKAT SALDIRDI

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence mekanın otoparkında dehşet kamerada... Tekme tokat dövülen kadın 'Yapma' diyerek böyle feryat etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:10 Bellingham'a dev teklif! Kabul ederse kulüp tarihine geçecek
11:00 Elon Musk, şirkette uyuya kalan kadın çalışanı görünce harekete geçti
10:55 Tarihe geçecek! Bellingham'a teklif edilen maaşın bir benzeri daha görülmedi
10:50 Behzat Ç'de Harun karakteri neden yok? Erdal Beşikçioğlu en çok merak edilen soruya cevap verdi: Endişe duymuş olabilir
10:44 Şirkette uyurken çekilen fotoğrafı kadın çalışanın hayatını değiştirdi
10:41 Galatasaray Chelsea'nin genç yıldızını istiyor! Transfer için efsane futbolcuyu devreye sokacaklar
10:36 Günlerdir tartışılıyor! "Annem karne hediyesi et aldı" videosunun ham hali yayınlandı
10:33 Mahalle fırınında çeşitli ekmek ve kandil simidine 700 TL ödeyen Berna Laçin isyan etti
10:33 Ne İmamoğlu ne de Yavaş! Meral Akşener, sürpriz bir aday önerisiyle masaya gelebilir
10:31 Bakan Vedat Bilgin: EYT'liler martın 1'inde ilk maaşlarını alabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2023 11:18:40. #1.12#
SON DAKİKA: Eğlence mekanın otoparkında dehşet kamerada... Tekme tokat dövülen kadın "Yapma" diyerek böyle feryat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement