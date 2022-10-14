İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, Beylikdüzü 'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, işyerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından tek tek denetlenirken, müşterilere GBT kontrolü yapıldı.( DHA )

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ - Son Dakika

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