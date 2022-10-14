Son dakika haberi... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ

14.10.2022 01:41

Son dakika gündem haberi... BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, mekanlarda bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, mekanlarda bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beylikdüzü'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, işyerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından tek tek denetlenirken, müşterilere GBT kontrolü yapıldı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ - Son Dakika
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