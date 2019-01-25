Beylikdüzü'nde Eğlenceli Yarıyıl Tatili Devam Ediyor

BEYLİKDÜZÜ'NDE KARNELER ALINDI, ETKİNLİKLER BAŞLADI

Eğitici atölye çalışmalarından, tiyatro ve sinema gösterimlerine kadar birçok programa ücretsiz katılma imkânı bulan çocuklar, yaşıtları ve aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı yakalıyor.

Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte Beylikdüzü'nde yaşayan öğrenciler; eğitici atölye çalışmalarından, tiyatro ve sinema gösterimlerine kadar birçok etkinliğin bulunduğu eğlence dolu bir tatil geçiriyor. Okulların tatile girmesini fırsat bilen öğrenciler, Beylikdüzü Belediyesi'nin ücretsiz olarak hazırladığı sayısız etkinlikten faydalanma imkânı buluyor. İkamet zorunluluğu bulunmayan ve 3 Şubat tarihine kadar devam edecek etkinliklere; İstanbul'un en fonksiyonel belediye kültür merkezi olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ve Beylicium Alışveriş Merkezi ev sahipliği yapıyor.

UZMAN EĞİTMENLERDEN ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Karnelerini alan öğrenciler; her biri alanında uzman eğitmenler tarafından verilen Dans, Ritim, Resim, Keçe, Karikatür, Kaligrafi, Pasta, Marakas, Yaratıcı Drama ve Drama Atölyeleri'nde eğlence ve eğitimi bir arada yaşama fırsatı buluyor. Yaşıtları ve aileleri ile birlikte keyifli zaman geçiren çocuklar ayrıca, Dr. Seuss Lorax, Tınkert Bell Ve Peri Kurtaran, Neşeli Dalgalar, Vol-i,Yücel'in Çiçekleri, Charlie'nin Çikolatası Fabrikası, Garfield ve Minyonlar sinema filmlerini de izleme şansına sahip oluyor. Beylicium AVM'de bulunan Belediye Tiyatrosu ve Erol Günaydın Sahnesi'nde ise Aysberg ve Mustafa adlı tiyatro oyunları çocuklar için sahneleniyor.