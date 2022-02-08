Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE ELEKTRİKLİ SCOOTER KAZASI ARAÇ KAMERASINDA - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde, sürücüsünün kapısını açtığı otomobile çarpan elektrikli scooterı kullanan kişi, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Scooterlı kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Görüntüler, dün sabah saatlerinde Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde kaydedildi. Otomobilini park eden sürücü, aracın kapısını açtı. Bu sırada yolda giden scooterlı, açılan kapıya çarparak yola düştü. Scooteri kullanan kadının arkasından gelen otomobil sürücü ise son anda frene basarak, olası facianın önüne geçti. Scooterlı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, kaza anın araç kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE'DE SCOOTERI KULLANAN KADIN FECİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

26 Ekim 2021'de Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde de sürücü kapıyı aniden açınca caddede elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya kapıya çarparak yola savrulmuş, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmişti.