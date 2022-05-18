Beylikdüzü'nde emekli polisin kadını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde emekli polisin kadını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada

18.05.2022 19:57

Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi girişinde emekli bir polisin bir kadını öldürüp intihar ettiği dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi girişinde emekli bir polisin bir kadını öldürüp intihar ettiği dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde dün yaşanan olayda, H.Ö. isimli emekli bir polis memuru, önce elinde silahla kovaladığı Y.K. isimli kadını vurmuş, daha sonra da kafasına sıkarak intihar etmişti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.K. ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, H.Ö.'den kaçan Y.K. isimli kadının kurtulmak için sanayi sitesine doğru koştuğu, bu sırada da arkadan gelen H.Ö.'nün ateş ederek kadını vurduğu görülüyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Beylikdüzü'nde emekli polisin kadını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada
Beylikdüzü'nde emekli polisin kadını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada
Beylikdüzü'nde emekli polisin kadını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada
Beylikdüzü'nde emekli polisin kadını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada
Beylikdüzü'nde emekli polisin kadını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada

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BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİSİN KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ OLAYDA YENİ GÖRÜNTÜLER BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİSİN KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ OLAYDA YENİ GÖRÜNTÜLER BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINA ATEŞ EDİP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINA ATEŞ EDİP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Kaynak: İHA

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