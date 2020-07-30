Beylikdüzü'nde en temiz kurban çadırı ödüllendirildi - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi pandemi koşullarına uygun olarak hazırlıklarını tamamlayan en temiz 5 çadırı ödüllendirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl 6'ncısını düzenlediği en temiz kurban çadırı yarışmasını arife gününde gerçekleştirdi. Toplamda 20 bin metrekare alan üzerine kurulu, bin 700 büyükbaş ve bin 700 küçükbaş olmak üzere toplamda 3 bin 400 hayvanın bulunduğu alanda en temiz 5 çadır belirlendi. Pandemi koşullarına uygun olarak hazırlıkları tamamlanan en temiz 5 çadır, Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda ödüllendirildi.

Büyükbaş hayvanda en temiz birinci çadıra bir cumhuriyet altını, ikinci çadıra yarım altın, üçüncü çadıra da çeyrek altın verildi. Küçükbaş çadırda birinciliği aynı puanı alarak paylaşan 2 çadır da çeyrek altın ile ödüllendirildi. Ödülleri Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Müslüm Akülker ile meclis üyeleri besicilere takdim ederek, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

"39 ilçede en iyisi Beylikdüzü "

6 yıldır en temiz çadırı seçme geleneğini sürdürdüğünü belirten Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Müslüm Akülker, "En temiz çadırı seçme yarışmamız 6 yıldır her sene alışkanlık haline geldi. Amacımız 39 ilçede birinci olmaktı. Geçenlerde İl Tarım Müdürümüz ziyaret etti ve 39 ilçede en iyisi Beylikdüzü dedi. Bizim amacımız Beylikdüzü vatandaşına ve siz besicilere hizmet etmektir. Tüm çabalarımız sizi mutlu etmek içindir" ifadelerini kullandı.

"Ödül almak herkes için gurur verici bir şey"

5 yıldır aynı yerde çadır kurduğunu ve Tokat'tan geldiğini söyleyen büyükbaş çadırı birincisi besici Oğuzhan Köse ise, "Kardeşimle beraber satıyoruz. Büyükbaş hayvan çadırında birincilik ödülü aldım. Allah bütün arkadaşlarıma nasip etsin. Hem satmayı hem ödül almayı herkes için gurur verici bir şey. Beylikdüzü Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL