Beylikdüzü'nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildi En temiz çadırın sahibi Kadir Karaçalı tam altının sahibi olduİSTANBUL - 150 adet kurbanlık çadırın bulunduğu Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde en temiz çadırlar tam altın ile ödüllendirildi.

İSTANBUL - 150 adet kurbanlık çadırın bulunduğu Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde en temiz çadırlar tam altın ile ödüllendirildi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "En Temiz Çadır Yarışması'nda" ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye girenlere çeyrek altın ödülleri Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık tarafından takdim edildi. Büyükbaş hayvanlarının bulunduğu en temiz çadırın sahibi Kadir Karaçalı yarışmanın birincisi olarak tam altın sahibi oldu. İkinci olan Hüseyin Köse yarım altın, üçüncü olan Berkay Tunca ise çeyrek altınla ödüllendirildi. Küçükbaş birincisi ise Remzi Biçer tam altının sahibi oldu. Toplam 20 bin metrekareden oluşan satış ve kesim alanı bin 750 büyükbaş ile 3 bin 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip ve alanda her biri 84 metrekare olan 150 çadır hizmet veriyor. Başkan, tek tek besileri gezdi. Besici ile pazarlık yaparak büyükbaş hayvan satın alarak destek oldu.

"Her gün çadırlardaki temizliği ölçtük"

Çadır temizliklerini her gün kontrol ettiklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık, "En temiz çadıra ödül veriyoruz. Burada teşvik ediyoruz. Hem biz bir taraftan çalışma arkadaşlarımız mümkün olduğunca her gün buranın hijyen temizliklerini yapıyorlar.

Çadırların içinin de en üst düzeyde temiz olması lazım ki, çevrede kötü etki yaratmasın. Mümkün olduğunca buraya gelen vatandaşlarımızın bu kokudan en az etkileneceği bir düzen kurmaya gayret ettik. Üst düzeyde bir şikayet almadık. Çadır sahipleri mümkün olduğunca çadırlarını temiz tutmaya gayret ettiler. Her gün çadırlardaki temizliği ölçtük. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye de çeyrek altın verdik. Küçükbaş hayvanda da yine sadece birinciye aynı şekilde tam altın verdik. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

