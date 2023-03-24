BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ İLE BALDIZINI ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
Üye Girişi

BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ İLE BALDIZINI ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

24.03.2023 13:15
BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ İLE BALDIZINI ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

BEYLİKDÜZÜ'nde geçen yıl çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızını bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

BEYLİKDÜZÜ'nde geçen yıl çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızını bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede Boduroğlu'na yardım ettiği belirtilen yakın arkadaşı Arif Türkan hakkında da toplamda 40 yıl hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Vildan Boduroğlu ile Ferhat Boduroğlu'nun ayrılma aşamasında olduğu belirtildi. Vildan Boduroğlu'nun çocuğunu da alarak evini terk ettiği ve kardeşi Fatma Zehra Koyun ile yaşadığı aktarıldı.

İddianamede olay günü şöyle anlatıldı: "Ferhat Boduroğlu'nun evine 16 Ekim saat 23.00 sıralarında kızıyla birlikte eşi ve baldızı geldi. Bu sırada evde Boduroğlu'nun Arif Türkan ve Emre isimli yakın arkadaşları da vardı. Bir süre sonra Emre evden ayrıldı. Şüpheliler ve maktuller alkol aldı. Ertesi gün Ferhat Boduroğlu eşiyle tekrar tartışmaya başladı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alan Boduroğlu eşi Vildan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 38 defa bıçaklayıp boğazını keserek canavarca hisle öldürdü. Bu sırada baldızı Fatma Zehra Koyun üst katta uyuyordu. Eşinin kendisinden ayrılması nedeniyle suçladığı baldızını da 22 yerinden bıçaklayarak canavarca hisle öldürdü. Ferhat Boduroğlu, olaydan sonra üzerini değiştirdi yanına kızını da alarak evden çıktı. Arif Türkan ise Ferhat Boduroğlu'ndan 24 dakika önce evden ayrıldı" İddianamede Türkan'ın olay anında evde bulunduğu ve Ferhat Boduroğlu'na yardım ederek suça iştirak ettiğine yer verildi. Ferhat Boduroğlu'nun 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan, baldızına karşı da 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.  Arif Türkan'ın ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapsi istendi.

Görüntü dökümü:  -------

-ARŞİV


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Eşini ve baldızını defalarca bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Eşini ve baldızını defalarca bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Beylikdüzü'nde eşi ve baldızını bıçaklayarak öldüren sanığa dava açıldı Beylikdüzü'nde eşi ve baldızını bıçaklayarak öldüren sanığa dava açıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Zehra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ İLE BALDIZINI ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Fenerbahçe'den "Ülker Stadyumu depreme dayanıksız" iddialarına yalanlama
14:39 4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:48 Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun depreme dayanıksız olduğu iddialarını yalanladı
14:07 3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
14:39 4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
14:36 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'nın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı
14:30 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hırkasının fiyatıyla dudak uçuklattı
14:33 Galatasaray'dan sürpriz İlkay Gündoğan açıklaması: Kesinlikle yalnız olmayız
14:27 Galatasaray cephesinden sürpriz İlkay Gündoğan çıkışı: Kesinlikle yalnız olmayız
14:23 7500 TL'nin üzerindeki maaşlara zam var mı? AK Partili Elitaş'tan yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 15:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ İLE BALDIZINI ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement