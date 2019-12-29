BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Beylikdüzü'nde eşi Binnaz Kırış tarafından silahla başından vurularak öldürülen iki çocuk babası Ferhat Kırış'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındıCenazeyi almaya gelen Kırış'ın kuzeni Mustafa Aşkın...

BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Beylikdüzü'nde eşi Binnaz Kırış tarafından silahla başından vurularak öldürülen iki çocuk babası Ferhat Kırış'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Cenazeyi almaya gelen Kırış'ın kuzeni Mustafa Aşkın "Sabah 10 sıralarında babama telefon geliyor. Arayan kişi 'Ferhat bey vuruldu' diyor. Babam da beni aradı. Biz geldiğimizde polis arkadaşlar içerideydi. Bizi içeri almadılar. Kendi teslim olmuş. Biz de olayın şokundayız. Kendisi ile ilgili bildiğimiz bir problem yoktu. Ailesine düşkün bir babaydı. Evine gittiğimizde bir yenge gibi değil bir abla gibi bizi karşılardı. Evindeki problemler bu kadar büyük müydü? Bilmiyorum. Evde oğlunun olduğunu söylüyorlar. 18 Nisan'da oğlunun düğünü olacaktı. Oğluna ev aldı. Evini de yapmaya başlamıştı. İki çocuğu vardı. Biri Ankara'da okuyor. Diğeri buradaydı. Kelimenin bitti yer. Annesine babasına sabır diliyorum. Bizim için de zor bir durum. Yıkıldık." dedi.

Cenazenin yarın Esenyurt Haramidere Cem evinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun Ladik'te toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Adli Tıp'tan görüntü

-Cenazenin çıkışı

-Yakınlarından görüntü

-Mustafa Aşkın röp

-Genel ve Detaylar


Adli Tıp Kurumu, Beylikdüzü, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:58 Kaynak: DHA
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