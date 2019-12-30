Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış için cenaze töreni düzenlendi
6 saat önce
Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi Binnaz Kırış tarafından başından vurularak öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:32 Kaynak: DHA
Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi Binnaz Kırış tarafından başından vurularak öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi. Haramidere Cemevi'nde düzenlenen törene Kırış'ın yakınları sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende taziyeleri Ferhat Kırış'ın oğlu Şafak Kırış ve kızı Başak Kırış kabul etti.
Cenazede helallik alınarak dualar okundu. Kırış'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun Ladik'e götürüldü.
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