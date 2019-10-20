Son Dakika Haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE ESKİ EŞİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRDIĞI ANLAR KAMERADA (1)
Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE ESKİ EŞİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRDIĞI ANLAR KAMERADA (1)

BEYLİKDÜZÜ'NDE ESKİ EŞİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRDIĞI ANLAR KAMERADA (1)

1 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde gece saatlerinde bir kişi bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü keserek otomobile kurşun yağdırdı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ESKİ EŞİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRDIĞI ANLAR KAMERADA (1), System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir kişi bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü keserek otomobile kurşun yağdırdı. Eski eş Özlem Er ve aracın sahibi İbrahim Şilfeler ağır yaralanırken saldırgan Sezgin Er intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Öte yandan Saldırganın aracını diğer aracın önüne çekmesi, aracından inip ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan silahla ateş ederken, Şilfeler'in kaçmak amacıyla geri geri gitmeye çalışması da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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Olayın meydana geldiği yer

Polisin çalışması

Olay yerindeki araçların görüntüsü

Yerdeki cesedin görüntüsü (saldırıyı düzenleyen Sezgin Er)

Polisin önlemi

Genel ve detaylar

20.10.2019 - 04.11 Haber Kodu : 191020007


Beylikdüzü, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:15 Kaynak: DHA
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