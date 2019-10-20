Beylikdüzü'nde eski koca dehşeti: 3 ölü

Beylikdüzü'nde bir şahıs, bir hafta önce boşandığı hemşire eşini bir doktorun aracında görünce dehşet saçtı. Şahıs eski eşini ve yanındaki doktoru öldürdükten sonra intihar etti.



Olay, saat 01.00 sularında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokakta'ki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin E., kullandığı 01 TU 330 plakalı otomobiliyle sitenin önüne gelerek, bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in içinde olduğu doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı 34 AGL 137 plakalı otomobilin önünü kesti. Yanındaki silahı alarak otomobilden inen öfkeli koca, araca kurşun yağdırdı. Eski eşi ve arkadaşı doktoru ağır yaralayan Sezgin E., daha sonra silahı kafasına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlem Er'i özel bir hastaneye, çocuk doktoru olan İbrahim Şilfeler'i ise ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Özlem Er ve İbrahim Şilfeler hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı ve sitenin girişini araç ve yaya trafiğine kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olay yerinde ve araç üzerinde inceleme yaparken, çevrede güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı.



Olayda hayatını kaybeden doktor İbrahim Şilfeler'in sağlık çalışanı arkadaşları ile birlikte yemek yedikten sonra hemşire arkadaşı Özlem Er'i evine bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL