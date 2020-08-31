BEYLİKDÜZÜ'NDE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE çeşitli zamanlarda evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin binalara girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü'nde çeşitli zamanlarda evlere girerek cep telefonu, bir miktar para ve dizüstü bilgisayar çalınma olaylarıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerden Cengiz B. (21) gözaltına alınarak karakola götürülürken, polis çalınan malların Suriye uyruklu iki kişiye satıldığını belirleyerek Nihad K. ve Ahmad S.'yi de gözaltına aldı. Suriye uyruklu kişiler hakkında adli işlem yapılırken, Cengiz B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.