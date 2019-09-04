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Beylikdüzü'nde eypio rüzgarı esti

2 saat önce

BEYLIKDÜZÜ Belediyesi 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 3. Gününde sahne alan ünlü rapçi Eypio, söylediği şarkılarla gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Beylikdüzü'nde eypio rüzgarı esti, System.String[]
BEYLIKDÜZÜ Belediyesi 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 3. Gününde sahne alan ünlü rapçi Eypio, söylediği şarkılarla gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, festivalde okuduğu "Yine Memleketim Üzerine Söylenmiştir" şiiriyle büyük alkış aldı.


Çardak Altı Sohbetleri'nden Sahaf Söyleşileri'ne, konserlerden turnuva ve atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Edebiyat, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini Beylikdüzü halkıyla buluşturan festivalin 3. Günü yine Çardak Altı Sohbetleri ile başladı. Yekta Kopan moderatörlüğünde gerçekleşen "Umut ve Nazım Hikmet" konulu söyleşinin konuğu ise usta sanatçı Rutkay Aziz oldu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise okuduğu Nazım Hikmet'in 'yine Memleketim Üzerine Söylenmiştir' şiiriyle büyük alkış aldı.


EYPİO İLE UNUTULMAZ BİR GECE


Akşam saatlerinde ise gençlerin hayranı olduğu ünlü sanatçı Eypio, en sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde birbirinden değişik şovlarla vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.


Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Eypio, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:42 Kaynak: DHA
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