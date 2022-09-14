Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi

14.09.2022 11:13

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi D-100 Karayolu yan yolunda bulunan bir yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın altına giren yaya, 300 metre sürüklenerek yaşamını yitirdi.

Feci kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde meydana geldi. Yanyolda yürüyen Volkan Özkan'a, 34 NT 8571 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Özkan, seyir halinde olan hafif ticari aracın altına girdi.

300METRE SONRA FARK EDİLDİ

Kazayı fark etmeyen sürücü, aracın altında kalan yayayı 300 metre sürükledikten sonra benzin istasyonuna girdi. Bu sırada aracın altındaki Özkan'ı gören istasyon çalışanları durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, araç altında sıkışan Özkan'ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlatırken, 2 aracın sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi
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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi - Son Dakika
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