Kazayı fark etmeyen sürücü, aracın altında kalan yayayı 300 metre sürükledikten sonra benzin istasyonuna girdi. Bu sırada aracın altındaki Özkan'ı gören istasyon çalışanları durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, araç altında sıkışan Özkan'ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlatırken, 2 aracın sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi - Son Dakika

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