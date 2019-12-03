Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Beylikdüzü'nde seyir halindeki araca uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri, toplam 11,6 gram Skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 TL para ele geçirdi.

Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Beylikdüzü'nde seyir halindeki araca uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri, toplam 11,6 gram Skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, operasyon anı mobese kameralarına da yansıdı.


Alınan bilgiye göre; Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Mahallesinde 22 Kasım tarihinde akşam saat 21: 30'da devriye görevi sırasında, hususi bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, içinde sürücüsü ile birlikte 2 kişi bulunan söz konusu aracı Osmanlı Caddesi üzerinde seyir halinde gördüler. Bir süre aracı takip eden devriye ekipleri, kavşakta otomobilin önünü kestikten sonra silahlarını çekerek şüphelileri bulundukları araçtan aşağı indirdi. Otomobil içerisinde bulunan Danyal T. (30) ve Şafak D. (36) isimli şüphelileri araçtan indiren polis, yapılan üst aramasında 3 parça halinde toplamda 11,6 gram Skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 TL para ele geçirdi. Otomobilden indirilen şüpheliler kelepçelendikten sonra gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 23 Kasım'da Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Danyal T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Şafak D. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Öte yandan, emniyet ekiplerince seyir halindeki otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonu, yurt genelinde yaygın olan kameralı güvenlik sistemi mobese'ye de yansıdı. Sokak kameralarınca kaydedilen görüntülerde sivil polisler, takibe aldıkları içinde 2 şüpheli bulunan seyir halindeki otomobilin önünü aniden keserek silahlarını çekiyor. Ardından sürücü ve yanındaki şüpheli, polis ekiplerince araçtan çıkarılarak kelepçelendikten sonra gözaltına alınıyor. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı
Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı Eşini 32 yerinden bıçaklayan eski polisin savunması, mahkeme salonunda şaşkınlık yarattı Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 17:47:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]