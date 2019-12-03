Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Beylikdüzü'nde seyir halindeki araca uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri, toplam 11,6 gram Skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, operasyon anı mobese kameralarına da yansıdı.



Alınan bilgiye göre; Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Mahallesinde 22 Kasım tarihinde akşam saat 21: 30'da devriye görevi sırasında, hususi bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, içinde sürücüsü ile birlikte 2 kişi bulunan söz konusu aracı Osmanlı Caddesi üzerinde seyir halinde gördüler. Bir süre aracı takip eden devriye ekipleri, kavşakta otomobilin önünü kestikten sonra silahlarını çekerek şüphelileri bulundukları araçtan aşağı indirdi. Otomobil içerisinde bulunan Danyal T. (30) ve Şafak D. (36) isimli şüphelileri araçtan indiren polis, yapılan üst aramasında 3 parça halinde toplamda 11,6 gram Skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 TL para ele geçirdi. Otomobilden indirilen şüpheliler kelepçelendikten sonra gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 23 Kasım'da Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Danyal T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Şafak D. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



Öte yandan, emniyet ekiplerince seyir halindeki otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonu, yurt genelinde yaygın olan kameralı güvenlik sistemi mobese'ye de yansıdı. Sokak kameralarınca kaydedilen görüntülerde sivil polisler, takibe aldıkları içinde 2 şüpheli bulunan seyir halindeki otomobilin önünü aniden keserek silahlarını çekiyor. Ardından sürücü ve yanındaki şüpheli, polis ekiplerince araçtan çıkarılarak kelepçelendikten sonra gözaltına alınıyor. - İSTANBUL