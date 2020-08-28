BEYLİKDÜZÜ'NDE GASP EDİLEN PARASINI KURTARMAK İÇİN METRELERCE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika

-LÜKS ARAÇLA GELEN İKİ KİŞİ 85 BİN LİRAYI GASP ETTİ

-O ANLAR KAMERADA

Alper KORKMAZ/

Beylikdüzü'nde, lüks araçla gelen 2 kişi, 85 bin lirayı gasp ederek kayıplara karışırken, parasını kurtarmak isteyen adam arabanın camına tutunarak metrelerce sürüklendi. Yaşanan gasp olayı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankadan çıkan bir kişi, çantanın içine koyduğu 85 bin lirayı arabasının arka koltuğuna yerleştirdi. Bu sırada kendisini takip eden iki kişi, adamın arabasının arkasına koyduğu 85 bin lirayı gasp ettikten sonra lüks bir araca binerek kaçmaya başladı. Gaspçıların arabasının camına tutunarak gaspı engellemeye çalışan adam, metrelerce yerde sürüklendi. Sonunda arabayı bırakan adam yaralanırken, gaspçılar lüks araçları ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayda yaralanan kişi tedavi altına alınırken, gaspçıları yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaşanan gasp olayı ve adamın metrelerce yerde sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.