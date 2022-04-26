BEYLİKDÜZÜ'NDE HALI SAHADA FUTBOL OYNARKEN CEP TELEFONU ÇALINDI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE HALI SAHADA FUTBOL OYNARKEN CEP TELEFONU ÇALINDI

26.04.2022 15:28

BEYLİKDÜZÜ'nde, çantasını saha kenarına bırakarak halı sahada futbol oynayan bir kişinin cep telefonu izleyicilerden biri tarafından çalındı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, çantasını saha kenarına bırakarak halı sahada futbol oynayan bir kişinin cep telefonu izleyicilerden biri tarafından çalındı. Telefonu çalan Ö.H., polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada 13 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde futbol oynayan bir grup, içinde cep telefonları bulunan çantalarını saha kenarına bıraktı. Aynı anlarda sahada futbol oynayanları izleyen bir kişi, saha kenarında bulunan çantaları karıştırmaya başladı. Bir çantadan cep telefonu alan şüpheli, daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Futbol oynayanlar bir süre sonra çantalarının açık olduğunu fark edince kontrol ettiler. İçlerinden bir kişi cep telefonunun çalındığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FARKLI TARİHLERDE YİNE CEP TELEFONU ÇALDI

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin Ö.H. olduğunu tespit etti. Ö.H, Yakuplu Mahallesi'nde yakaladı. Farklı tarihlerde 3 kişinin cep telefonunu da kapkaç yöntemi ile çaldığı belirlenen şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE HALI SAHADA FUTBOL OYNARKEN CEP TELEFONU ÇALINDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE HALI SAHADA FUTBOL OYNARKEN CEP TELEFONU ÇALINDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE HALI SAHADA FUTBOL OYNARKEN CEP TELEFONU ÇALINDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE HALI SAHADA FUTBOL OYNARKEN CEP TELEFONU ÇALINDI

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Kaynak: DHA

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