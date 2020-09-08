Beylikdüzü'nde hatalı parka tekmeli ceza - Son Dakika

Beylikdüzü'nde hatalı parka tekmeli ceza

BEYLİKDÜZÜ'nde bir sürücü, aracının çıkışını engelleyecek şekilde park edilen otomobili tekmeleyerek zarar verdi.

Beylikdüzü'nde hatalı parka tekmeli ceza, System.String[]

BEYLİKDÜZÜ'nde bir sürücü, aracının çıkışını engelleyecek şekilde park edilen otomobili tekmeleyerek zarar verdi.

Olay Beylikdüzü Yakuplu Sahili'nde meydana geldi.  Kenan Özgenç, eşi ve çocuklarıyla sahile gitti. Otoparkta yer bulamayan Özgenç, otomobilini başka bir otomobilin arkasına park edip cama da acil bir duruma karşı telefon numarasını bıraktı. Özgenç bir süre sonra gelen telefonla şok oldu. Özgenç'in iddiasına göre kendisini arayan M.Z.Ç., "Aracını parçaladım gel çek" dedi.

Otomobilinin yanına giden Özgenç, bagaj kapağının tekmelendiğini, aynasının kırıldığını ve üzerine tükürüldüğünü gördü. Aracında hasar oluşan Özgenç ile aracını hatalı park nedeniyle çıkaramayan M.Z.Ç., arasında tartışma çıktı.Kenan Özgenç'in cep telefonuyla o anları görüntüledi . Görüntülerde, M.Z.Ç.'nin, "Arabayı çek, çabuk"  dediği duyuluyor. Özgenç'in benim numaram yazılı demesi üzerine M.Z.Ç., "Hasta bekliyor, çek" diye karşılık veriyor. "Arabama ne yapmışsınız" diyen Özgenç'e, M.Z.Ç., "Hiçbir şey yapmadım, az bile yaptım" karşılığını veriyor.Olay sonrası Özgenç, otomobilinde  6-7 bin lira hasar meydana geldiği belirterek şikayetçi oldu.

"ARACIN YANINA GİTTİM, BAĞIRMAYA BAŞLADI" Kenan Özgenç, "Aracımı otoparka bir yere park ettim. Park ettiğimde yanımdaki aracın çıkamayacağını düşündüğüm için ön cama telefon numaramı bıraktım. Daha sonra o bölgeden ayrılırken bir telefon geldi, araca yakındım. Telefonu açtım bana, 'Gel aracını parçaladım, gel çek buradan" gibi bir telefon geldi. Telefonu kapatıp, eşime 'sen yavaş gel ben aracı çekmeye gidiyorum, işi varmış, acil çıkması gerekiyormuş' dedim. Aracın yanına gittim, adam orada bağırmaya başladı. Hakaret demeyeyim de, bağırıyordu, 'ağabey özür dilerim, kusura bakmayın, hata benim' dedim. Arabaya oturdum, tam çalıştıracağım sağ aynanın kırık olduğunu gördüm. Araçtan indim, arka sol tamponum tekmelendiğini, bagaj kapağımın tekmelendiğini gördüm. İndim aynam kırılmış, arabaya tükürülmüş. Orada tartışmaya başladık. Kesinlikle küfür ve argo içerikli kelimeler kullanmadım. Zaten videolarımda görülüyor. Israrla 'çek arabanı, çık buradan' diyor, 'bu yaptığınız yanlış, bu şekilde gidemezsiniz' dedim. 'Hastam var' diyerek benim arabamı darp etmesi zoruma gitti. Oradan çıkabilmek için arabanın ön camını kırıp, el frenini indirip geriye alabilirdi, bu şekilde çıkabilirdi, yanında adamları da vardı" dedi.

İKİ TARAFTA KENDİ TANIDIĞINA YAPTIRMAK İSTİYORÖzgenç, tartıştıkları sırada eşi ve çocuklarının da yanlarına geldiğini belirterek, "Eşim beni gördü, ağlıyordu, çocuklarım da aynı şekilde. Biz o anki sıkıntıdan çocuğumun ayakkabısını orada unutmuşuz. Daha sonra beyefendiyle telefonda görüştük. Önce telefonlarıma çıkmadı. Daha sonra kendisi geri aradı. Benden özür diledi, pişman olduğunu söyledi, 'arabanı istediğin yere yaptır, masrafını karşılayacağım' dedi, fiyat bildirmemi istedi. Aynayı kırmış, kaportayı göçertmiş, aracım bir de kaplama 6-7 bin lira bir fiyat çıkardık. Beyefendiyi aradım, bu şekilde bir masrafım var, fiyat daha da yükselebilir, sonuçta içinde işçilik de var, 'fiyat daha da yükselebilir, bana bu parayı gönderin' dedim, 'bu şekilde olmaz, yok, kabul etmiyorum, benim tanıdıklarım var, oraya göndereceğim, şu sanayinin başkanını tanıyorum, seni ona yönlendireceğim' dedi. Bekledim, bana gideceğim yeri söyledi, orayı araştırdım, 'ben aracı farklı bir yerde yaptırmak istemiyorum' dedim, kendi ustama, gerekirse serviste, gerekirse yaptırdığım yerde, aracın kaplama olduğunu, masrafın yüksek olduğunu söyledim. 'Zaten bunu bana siz söylediniz, biz sizinle bu şekilde anlaştık' dedim. Daha sonra anlaşamadık, 'ben yurtdışına gideceğim, bana, 5-10 gün olamayacağım aracınla ortada kalırsın' gibi şeyler söyledi. Aracı kendim götürüp yaptırmaya karar verdim" diye konuştu.

"ARTIK BUNDAN SONRAKİ İŞLEYİŞİ MAHKEMEDEN TAKİP ETMEK İSTİYORUM"Kenan Özgenç, "Oradan ayrılırken, 'ne yapmışsınız' dedim, çocuklarımı gördüm, üzüldüm, ağlamak üzereydim, 'az bile yaptım' dedi, el kol hareketleri de görünüyor. Keşke camını kırsaydı da oradan öyle çıksaydı, bu şekilde yapması yanlış bir şey. Benim zoruma giden bunlar. Bundan sonraki süreçte mahkemede, ben kendisiyle artık görüşmek istemiyorum, beni aramasını da istemiyorum. Artık bundan sonraki işleyişi mahkemeden takip etmek istiyorum" dedi.

"FAİL BURADA SUÇU KENDİ İSTEYEREK VE RIZASIYLA YAPMIŞTIR"Özgenç'in avukatı Ferhat Küle, olayla ilgili olarak, "Türk ceza kanunun ilgili maddesi hususunca bir kişinin malına zarar vermek veya malına kasten ve isteyerek tahrip etmek 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Fail burada suçu kendi isteyerek ve rızasıyla yapmıştır ve haklı bir gerekçesi de yoktur. Bu da kişinin suçu gerçekleştirdiğinin ispatıdır. Bizim elimizde delil olarak kamera görüntüleri de mevcuttur ve kamerada kamuya açık olan bir yerde çekilmiştir. Bunu 'ben yapmadım' ya da 'karşı tarafın tahrikleriyle yaptım' ifadeleri geçersiz olacaktır" dedi.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE ARACA TÜKÜRDÜ"Küle, "Araca zarar vermiş, aracın arkasını tahrip etmiş, aynı zamanda da araca tükürmüştür. Pandemi koşulları dikkate alındığında, kişinin bulunduğu konum itibariyle yaptığı davranış hem toplumun genel ahlakına aykırı hem de Türk ceza kanunun madde 151'de tanımlı olan mala zarar verme suçunu oluşturmuştur. Burada müvekkilimin aracına zarar vermiştir. Bu durumda yapması gereken ilk husus kendisinin müvekkilimi arayarak 'aracınızı çekin' diyerek örnek olması gerekir. Acil ev ve ivedi bir durum mevcutsa aracı çektirebilir. Oradan çekici ile çektirme hakkı mevcut" diye konuştu.

Öte yandan diğer sürücü M.Z.Ç., ise olay hakkında açıklama yapmayacağını belirtti.


Beylikdüzü, Yakuplu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde hatalı parka tekmeli ceza - Son Dakika

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