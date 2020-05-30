Beylikdüzü'nde havaya ateş ederek işyerini kurşunlayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde havaya ateş ederek işyerini kurşunlayan şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde kavga ettiği kişilerden kaçarken havaya sıktığı kurşunlardan birinin bir işyerine isabet ederek camlarının kırılmasına neden olan Yunus Emre K. polis tarafından yakalandı.
Beylikdüzü
'nde kavga
ettiği kişilerden kaçarken havaya sıktığı kurşunlardan birinin bir işyerine isabet ederek camlarının kırılmasına neden olan Yunus Emre K. polis tarafından yakalandı.
Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde bulunan bir işyerinin kurşunlanması olayı sonrası Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, olayın gerçekleştiği aracın Recayi K'ya ait olduğu tespit edildi. Recayi K'nın ise aracın oğlunda olduğunu söylemesi üzerine, şüpheli Yunus Emre K.(24) Avcılar'da yakalandı. Şüphelinin kullandığı silah ise Sultangazi'de bir ikamette ele geçirildi. Şüpheli Yunus Emre K. ifadesinde, kavga ettiği ve sonrasında aracıyla kaçtığı kişilerden kurtulmak için havaya ateş ettiği sırada kurşunların yanlışlıkla işyerine isabet aldığını ve işyeri sahiplerini tanımadığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus Emre K. çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 03:48 Kaynak: DHA
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