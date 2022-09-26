Olay, dün akşam saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında yaşandı. 2 kişi eğlence mekanında eğlendikten sonra iddiaya göre hesap ödemede sıkıntı yaşadı. Bunun üzerine iş yerinin bodyguardları dışarı çıkartıp tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun 2 kişiyi aralarına alıp dövdüğü görülüyor.

BEYLİKDÜZÜ'nde, eğlence mekanına gelen 2 müşteri, iddiaya göre hesap ödemediği için iş yerinin bodyguardları tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE HESAP KAVGASI - Son Dakika

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