BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLAR GİRDİKLERİ DAİREDE BULDUKLARI NE VARSA GÖTÜRDÜLER - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLAR GİRDİKLERİ DAİREDE BULDUKLARI NE VARSA GÖTÜRDÜLER

27.02.2022 12:08

BEYLİKDÜZÜ'nde, 2 şüpheli girdikleri daireden 60 bin lira değerinde hırsızlık yaptı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, 2 şüpheli girdikleri daireden 60 bin lira değerinde hırsızlık yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Şubat Pazar günü saat 05.10 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli bir apartmanın kapısını açtıktan sonra daire kapılarını kontrol etmeye başladı. Hırsızlar, kilitli olmadığını fark ettikleri Musa Çeçen'e ait birinci kattaki dairenin kapısını yanında getirdikleri bir aparatla açtı. İçeri giren 2 hırsız salon ve yatak odalarında bulunan 2 cep telefonu, bir kol saati, 12 bin lira para, içinde çek ve senet defterleri bulunan el çantaları ve kredi kartlarını alıp, sessizce daireden çıktı. Sabah uyandığında dairenin kapısını açık gören Çeçen, cep telefonu ve parasını da bulamayınca hırsızlık yaşandığını anladı. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen daire sahibi, hırsızları görünce kayıtları alarak polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin, daireden yaklaşık 60 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DAİRENİN KAPISINI KİLİTLEMEYİ UNUTTUK

Dairenin kapısını kilitlemeyi unuttukları için hırsızların kolay bir şekilde girdiğini söyleyen Musa Çeçen, Saat 05.10 sıralarında 2 tane hırsız, kolay kapıyı açıyorlar. Salonda bulunan eşyaları karıştırıp, cep telefonları, kredi kartlarını alıyor. Misafirliğe gelen arkadaşlarım yatak odalarında uyuyordu. Oraya yöneliyorlar. Baş ucundaki cep telefonları, içinde senet ve çeklerin bulunduğu çantaları toplayarak, bizi hiç uyandırmadan sessiz bir şekilde çıkıyorlar. İlk girerken de girişteki dairelerin kapılarını yokluyorlar. Açamıyorlar. Muhtemelen o kapılar kilitli. Bizim dairenin kapısını kilitlemeyi unuttuk. Onlar da kolayca açmışlar dedi.

60 BİN LİRA CİVARINDA HIRSIZLIK YAPTILAR

Yaklaşık 60 bin lira değerinde hırsızlık yaşandığını söyleyen Çeçen, 2 tane cep telefonu, bir tane dijital kol saati, yaklaşık 12 bin lira nakit para, içinde çek ve senetlerin bulunduğu 2 tane el çantası, kredi kartlarımız hepsi gitti. Şimdi yenilerini çıkarmak için uğraşıyoruz. Cep telefonlarını misafirliğe gelen arkadaşlarım yeni almışlardı. Hesapladık bir 60 bin lira civarında hırsızlık yaptılar ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLAR GİRDİKLERİ DAİREDE BULDUKLARI NE VARSA GÖTÜRDÜLER
BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLAR GİRDİKLERİ DAİREDE BULDUKLARI NE VARSA GÖTÜRDÜLER
BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLAR GİRDİKLERİ DAİREDE BULDUKLARI NE VARSA GÖTÜRDÜLER

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Beylikdüzü, Kredi, Pazar, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLAR GİRDİKLERİ DAİREDE BULDUKLARI NE VARSA GÖTÜRDÜLER - Son Dakika


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