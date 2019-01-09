Beylikdüzü'nde Hırsızlık Çetesi Kepengi Kesip Onlarca Lastik Çaldı
57 dakika önce
Beylikdüzü'nde hırsızlık çetesi kepengi kesip onlarca lastik çaldıİSTANBUL - Beylikdüzü'nde sabaha karşı minibüsle gelen hırsızlar, kepengini kırdıkları bir iş yerinin içerisindeki onlarca lastiği dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.
Beylikdüzü
'nde hırsızlık çetesi kepengi kesip onlarca lastik çaldı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sabaha karşı minibüsle gelen hırsızlar, kepengini kırdıkları bir iş yerinin içerisindeki onlarca lastiği dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz 12 Aralık Çarşamba
günü saat 06.50 sıralarında Beylikdüzü'nde bir iş yerinde meydana geldi. Sabaha karşı şapkalı bir grup hırsız minibüsle lastik satışı yapan bir iş yerine geldi. Dışarıda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar kepengin bir bölümünü kesti. Kendileri ve çalacakları lastiklerin geçeceği şekilde kepenkte delik açan hırsızlar daha sonra içeriye girerek soyguna başladı. Hırsızlar birer ve üçerli olmak üzere aldıkları lastikleri dışarıdaki suç ortaklarına vererek koskoca iş yerini dakikalar içerisinde boşalttı. Lastikleri bitiren hırsızlar daha sonra iş yerindeki diğer maddi varlıklara yöneldi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:08 Kaynak: İHA
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