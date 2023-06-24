Hırsızlık şüphelisi kadınlar yakalanınca kıyafetlerini bir bir çıkardı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi kadınlar yakalanınca kıyafetlerini bir bir çıkardı

24.06.2023 14:54

Beylikdüzü'nde bir dükkandan ürün çalan hırsızlık şüphelisi kadınlar, polis ekiplerinden kaçmak için soyunmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi bir grup kadın, dükkandan ürün çalarken fark edildi. Şikayet üzerine gelen polis ekiplerinden kaçan kadınlar yakalanmamak için ise soyundu.

ÜRÜN ÇALARKEN FARK EDİLDİLER

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadınlar, bir dükkandan ürün çalarken dükkan sahibi tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SOYUNUP KAÇTILAR

Kadınlar, yakalanmamak için soyundu. Hırsızlık şüphelileri olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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