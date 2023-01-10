Site sakinleri hırsızlık şüphelisini tekme tokat böyle dövdü - Son Dakika
Üye Girişi

Site sakinleri hırsızlık şüphelisini tekme tokat böyle dövdü

10.01.2023 10:31

Site sakinleri hırsızlık şüphelisini tekme tokat böyle dövdüİSTANBUL Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi şahsı yakalayan site sakinleri tekme tokat döverken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Site sakinleri hırsızlık şüphelisini tekme tokat böyle dövdü

İSTANBUL Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi şahsı yakalayan site sakinleri tekme tokat döverken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz hafta Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir site önünde yaşandı. Siteye hırsızlık amaçlı girdiği iddia edilen şahıslardan birisini site sakinleri yakaladı. Kaçmaya çalışan şüpheliyi araya alan vatandaşlar tekme tokat dayak attı. Yaşananlarda başından darbe alan şahıs için olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Tedavisinin ardından şüpheli ifadesinin alınması için emniyete götürülürken şüpheli şahıstan şikayetçi olunduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar kamerada

Yaşanan anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin yanındakilerle site altındaki bir iş yerine girmeleri ve sonrasında kaçarken bir aracın yanında yakalanıp site sakinleri tarafından darp edildiği yer aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisini tekme tokat döven site sakinleri kamerada Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisini tekme tokat döven site sakinleri kamerada Beylikdüzü'nde iki arkadaşın tekme tokat kavgası kamerada Beylikdüzü'nde iki arkadaşın tekme tokat kavgası kamerada

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Site sakinleri hırsızlık şüphelisini tekme tokat böyle dövdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2023 10:44:46. #1.11#
SON DAKİKA: Site sakinleri hırsızlık şüphelisini tekme tokat böyle dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement