Site sakinleri hırsızlık şüphelisini tekme tokat böyle dövdü

İSTANBUL Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi şahsı yakalayan site sakinleri tekme tokat döverken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz hafta Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir site önünde yaşandı. Siteye hırsızlık amaçlı girdiği iddia edilen şahıslardan birisini site sakinleri yakaladı. Kaçmaya çalışan şüpheliyi araya alan vatandaşlar tekme tokat dayak attı. Yaşananlarda başından darbe alan şahıs için olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Tedavisinin ardından şüpheli ifadesinin alınması için emniyete götürülürken şüpheli şahıstan şikayetçi olunduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar kamerada

Yaşanan anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin yanındakilerle site altındaki bir iş yerine girmeleri ve sonrasında kaçarken bir aracın yanında yakalanıp site sakinleri tarafından darp edildiği yer aldı.