Beylikdüzü'nde hırsızlık zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gürpınar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ikamet eden M.A.M'nin evinden 50 bin dolar, 200 gram altın, 5 bin riyal ve lüks bir saatin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Kenan Ö. (20) ve Cumali A'yı (30) Sultangazi'de düzenlediği baskınla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Polisin, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.