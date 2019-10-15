Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Beylikdüzü'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde iki aracın kafa kafaya çarpışarak karıştığı trafik kazasında araçlardan bir tanesi kaldırıma çıkarak durabildi.

Beylikdüzü'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Beylikdüzü'nde iki aracın kafa kafaya çarpışarak karıştığı trafik kazasında araçlardan bir tanesi kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.


Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, içinde 2 çocuğunda bulunduğu 34 NYN 08 plakalı araç sürücüsü bulvar üzerinde dönüş yapmak istedi. Bu sırada Beykent istikametine devam eden 34 ANC 54 plakalı araç sürücüsü ise kendisi için yanan yeşil ışıkta hızla harekete geçti. İki araç kafaya kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 NYN 08 plakalı araç içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. 34 ANC 54 plakalı araç ise çarpışmanın etkisi ile kaldırıma çıkarak durabildi. O sırada kaldırımda kimsenin olmamasıyla büyük bir faciayı önledi.


Kazayı gören vatandaş, "Yeşil ışık yandı biraz süratli geldi beyaz araç. Burada kafa kafaya diğer araçla çarpıştılar. 4 tane yaralı vardı 2 tanesi çocuktu yaralıların. O sırada kaldırımdan kimse geçmiyordu. Allah'ta kimse yoktu. Ama beyaz aracın sahibi de bayağı bir şoka girmişti" dedi. Öte yandan, araçlardan etrafa saçılan parçalar belediye işçileri tarafından temizlenirken bölgede oluşan yoğun trafik araçların kaldırılması ile normale döndü. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Selim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
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