Beylikdüzü'nde iki çoçuk annesi kadın, eşini öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde iki çoçuk annesi kadın, eşini öldürdü - Son Dakika

Beylikdüzü'nde iki çoçuk annesi kadın, eşini öldürdü

6 saat önce

Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi Binnaz K., tartıştığı eşi Ferhat K.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Beylikdüzü'nde iki çoçuk annesi kadın, eşini öldürdü, System.String[]

Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi Binnaz K., tartıştığı eşi Ferhat K.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın, ekiplere teslim oldu.


Olay, sabah 8: 00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Eretna caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre Binnaz K. ve eşi Ferhat K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce eşinin evdeki silahını alan Binnaz K., Ferhat K.'nın başına bir el ateş ederek öldürdü. İki çocuk annesi Binnaz K. olay sonrası kendini ihbar ederek polis ekiplerine teslim oldu.


İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ferhat K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Binnaz K. gözaltına alınarak karakola götürülürken polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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