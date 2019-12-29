Beylikdüzü'nde iki çoçuk annesi kadın, eşini öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde iki çoçuk annesi kadın, eşini öldürdü - Son Dakika

Beylikdüzü'nde iki çoçuk annesi kadın, eşini öldürdü

6 saat önce

Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi Binnaz K., tartıştığı eşi Ferhat K.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Beylikdüzü'nde iki çoçuk annesi kadın, eşini öldürdü, System.String[]

Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi Binnaz K., tartıştığı eşi Ferhat K.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın, ekiplere teslim oldu.

Olay, sabah 8: 00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Eretna caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre Binnaz K. ve eşi Ferhat K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce eşinin evdeki silahını alan Binnaz K., Ferhat K.'nın başına bir el ateş ederek öldürdü. İki çocuk annesi Binnaz K. olay sonrası kendini ihbar ederek polis ekiplerine teslim oldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ferhat K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Binnaz K. gözaltına alınarak karakola götürülürken polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü
Mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurduğu anlar 6 milyon kez izlendi Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti Irkçı lider Wilders'tan yeni provokasyon! Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenledi

Son Dakika Haberleri
18:42 Hollanda'da Doğu Türkistan protestosu - Son Dakika
18:40 Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
18:40 Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
18:36 DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
18:36 Bilecik'te park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
17:40 Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Son Dakika
17:35 5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 18:43:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'nde iki çoçuk annesi kadın, eşini öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]