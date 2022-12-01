İki sevgilinin tartışması kanlı bitti! Genç adam kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Bugün saat 10.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede iddiaya göre, Muhammet Yusuf Tekin, sevgilisi Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Komşular üst kattan gelen silah sesi ve bağrışmalar üzerine polise haber verdi.

GENCİN ANNE VE ABİSİNİN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusuf Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"BENİ İSTEMİYORSAN NİYE GELDİN?"

Mahalle sakini ise yaşananları anlatırken, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.