Beylikdüzü'nde iki genç kızın ölümüne neden olan sürücü alkollü çıktı - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikabın çarptığı 2 genç kız hayatını kaybetti, pikapta bulunan 2 kişi yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, adliyeye sevk edildi.

Kaza, Gürpınar Mahallesi, Ömer Seyfettin Caddesi'nde dün akşam saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Aslan I.(21)'nin kullandığı 41 ACL 336 plakalı pikap, cadde üzerinde seyir halindeyken önce park halindeki otobüse sonrasında cadde üzerinde yürüyen 17 yaşındaki Büşra Nur Ülüslar ile 18 yaşındaki Sedef Yılmaz adlı iki genç kıza çarptı. Kazada, 2 genç kız ağır yaralandı. Araç sürücü Aslan I. ile yanındaki Ukrayna uyruklu arkadaşı Borys S. (21) kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Büşra Nur Ülüslar ile 18 yaşındaki Sedef Yılmaz hayatını kaybetti. Polis, bölgeyi güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri de kazayla ilgili çalışma yaptı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Aslan I.'nın yapılan tetkiklerinde alkollü olduğu belirlendi. Aslan I., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

- İstanbul