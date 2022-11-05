BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİ KADININ KAVGASI KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'nde iki kadının sözlü tartışması, kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada kadın ile yanındaki erkeğin, diğer kadına "Seni öldürürüm" şeklinde bağırdıkları duyuldu.Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tarafların karşılıklı birbirlerine küfrettiği tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavganın o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kavga sırasında kadın ile yanındaki erkeğin, diğer kadına "Seni öldürürüm" şeklinde bağırdıkları duyuldu.

- İstanbul