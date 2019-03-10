Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde İki Katlı Villada Yangın

Beylikdüzü'nde İki Katlı Villada Yangın

49 dakika önce

- Genel görüntüler Beylikdüzü'nde iki katlı villada yangın Hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü İSTANBUL (AA) –Beylikdüzü'nde iki katlı villada çıkan yangın, hasara neden oldu.

- Genel görüntüler Beylikdüzü'nde iki katlı villada yangın
Hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
İSTANBUL (AA) –Beylikdüzü'nde iki katlı villada çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir villanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden ev sakinleri, villayı tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, ardından çatıda soğutma çalışması yaptı. Yangın, villada hasara neden oldu.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:57 Kaynak: AA

Marmara, İtfaiye, Beylikdüzü, Güncel
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