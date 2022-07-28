BEYLİKDÜZÜ'nde iki otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adnan Kahveci Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler arasında bir süre sonra yumruklaşma yaşandı. Sürücülerden biri aldığı darbenin etkisiyle yere düştü. Çevredekiler araya girerek sürücüleri ayırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntü dökümü-----------------------
-Cep telefonu görüntüsü
Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE SÜRÜCÜLERİN YUMRUKLU YOL KAVGASI - Son Dakika