Adnan Kahveci Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler arasında bir süre sonra yumruklaşma yaşandı. Sürücülerden biri aldığı darbenin etkisiyle yere düştü. Çevredekiler araya girerek sürücüleri ayırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE SÜRÜCÜLERİN YUMRUKLU YOL KAVGASI - Son Dakika

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