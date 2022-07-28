BEYLİKDÜZÜ'NDE SÜRÜCÜLERİN YUMRUKLU YOL KAVGASI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE SÜRÜCÜLERİN YUMRUKLU YOL KAVGASI

28.07.2022 09:07

BEYLİKDÜZÜ'nde iki otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.

BEYLİKDÜZÜ'nde iki otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler arasında bir süre sonra yumruklaşma yaşandı. Sürücülerden biri aldığı darbenin etkisiyle yere düştü. Çevredekiler araya girerek sürücüleri ayırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE SÜRÜCÜLERİN YUMRUKLU YOL KAVGASI - Son Dakika
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