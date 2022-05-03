Beylikdüzü'nde iki yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde iki yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti

03.05.2022 13:44
Beylikdüzü'nde iki yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde beşinci kattan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul Beylikdüzü'nde beşinci kattan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs günü ilçedeki bir sitenin beşinci katındaki dairede yaşayan iki yaşındaki E.B. aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan E.B. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Beylikdüzü, 1 Mayıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde iki yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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