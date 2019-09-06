Beylikdüzü'nde ilçe başkanları Çardak Altı Sohbetlerinde bir araya geldi

Beylikdüzü'nde Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri'nin konuğu ilçedeki farklı siyasi partilerin ilçe başkanları oldu. Söyleşide, Beylikdüzü'nün sorunları ve gelişmesi konusunun yanı sıra ilçe siyaseti masaya yatırıldı.



Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdiği Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen "Umut ve Yerel Siyasetçiler" temalı Çardak Altı Sohbetleri 8'inci günündeki konukları ilçedeki siyasi partilerin başkanları oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın, ev sahipliğinde gerçekleştirilen sohbette, farklı partilerin temsilcileri, ilçenin siyasi gündemi ve Türkiye'de yerel de umut konularını masaya yatırdı. Yaklaşık bir buçuk saat süren programa Beylikdüzülüler yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide vatandaşlar ilçe hakkında merak ettiklerini ve gündeme dair konuları ilçe başkanlarından dinledi.



Beylikdüzü'nde Ceylan Ertem rüzgarı



Çardak Altı Sohbetlerinin ardından Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Ceylan Ertem, sevilen şarkılarını Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, şarkılarını barış ve sevgi için söyleyerek Beylikdüzü halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Başkan Mehmet Murat Çalık, sanatçı Ceylan Ertem'e çiçek ve plaket takdim etti.



"Yerel yönetimler olarak biz Türkiye'de umut olmak zorundayız"



Programa ev sahipliği yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Biz bu yola çıktığımızda birlikte yönetme iddiasını ve ortak çabayı ortaya koymuştuk. Bu kendi birlikte yöneteceğiz demiştik. Kentin farklı duygularına ve farklı düşüncelerine de kapılarımızı açacağız demiştik. Yönetim anlayışımızda da bu var. Türkiye'de yerelde umudu konuşmanın tam da vakti olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetimler olarak biz Türkiye'de umut olmak zorundayız. Evlatlarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak adına umudu yeşertmek ve devam ettirmek zorundayız. Toplumsal barışın zedelendiği bir ortamdan geçiyoruz. Hakkın, hukukun ve adaletin de yer aldığı bir dönemdeyiz. Ekonomiye etkisi bu üç kavramda çok fazla ve ekonomiyi de hep birlikte yaşıyoruz. Yereli yöneten belediye olarak bizler yaşıyoruz. Birçok iş insanı yerel de çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Biz yerelde gelecek nesillere umut olmak zorundayız. Ben geleceğe güvenle bakıyorum, çok farklı kavramları bu toplumun hissedeceğini ve yaşantısına gireceğini hissedebiliyorum. Benim arzum ve istediğim; yereldeki siyasetçilerin aslında bir barış ve umut elçisi olmasıdır. Çünkü bu iş yerelden başlar. Farklı renklere ve farklı duygulara her zaman söz hakkı vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL