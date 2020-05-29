Beylikdüzü'nde ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi, sosyal mesafe kurallarının dikkate alınarak kılındığı ilk cuma namazı öncesi cami cemaatine seccade dağıtımı gerçekleştirdi.



Koronavirüsle mücadele önlemleri nedeniyle cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı camilerde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle ilk cuma namazı kılındı. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra camiler, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, cemaatine kavuşurken vatandaşlarda bir arada ibadet edebilmenin mutluluğunu yaşadı. Beylikdüzü'nde bulunan 38 caminin tümü ibadete açılırken cuma namazı, avlusu bulunan 23 camide kılındı. Vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak cuma namazının sadece farzını kılarken cuma namazının sünnetlerini ise evlerinde kıldılar.



2 bin seccade dağıtıldı



Camilerin ibadete açılmasından önce, camilerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yapan ve cami girişlerine dezenfektanlar yerleştiren Beylikdüzü Belediyesi, cuma Namazı öncesinde de seccadesi olmayan vatandaşlara seccade dağıttı. Cami görevlileri tarafından yapılan anonslarda, camiye abdestli ve seccadeyle gelinmesi, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemli olduğu sık sık hatırlatıldı. Evlerinden getirdikleri seccadelerle ve Beylikdüzü Belediyesinin dağıttığı seccadelerle namaz kılan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etti. Cuma namazının sadece farzı camilerde kılınırken namaz sonrası, vatandaşlar, en arka saftan başlayarak camiden çıktı. Yeniden toplu ibadete açılan cami ve cemevlerinde, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları, periyodik olarak devam edecek. - İSTANBUL