Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı uçtu - Son Dakika

Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı uçtu

6 saat önce

Beylikdüzü'nde şiddetli esen rüzgar bir ilkokulun çatısının bir kısmını uçurdu.

Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı uçtu, System.String[]

Beylikdüzü'nde şiddetli esen rüzgar bir ilkokulun çatısının bir kısmını uçurdu. Çatının parçalarının uçma anı kameraya yansırken, şans eseri öğrencilerin dışarıda olmaması faciayı önledi.

Meteoroloji tarafından bugün öğleden sonra kent genelinde şiddetli rüzgar uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulu'nun çatısının bir kısmı da rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçalarının uçmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Çatının parçalarının bahçeye uçma anı kameraya yansırken, o sırada öğrencilerin bahçede olmaması ise büyük bir faciaya engel oldu. İtfaiye ekipleri, çatının tehlikeli parçalarını kontrollü şekilde söktü. Olayın ardından bir veli ise yaşananları anlattı.

(Murat Delice/İHA)

Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayakları çıplak kıza kendi çoraplarını giydirdi
Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı fırtına nedeniyle uçtu Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:55 Başkentte etil alkol operasyonu - Son Dakika
22:50 İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli - Son Dakika
22:48 Bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
22:46 Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazeleri memleketlerine getirildi - Son Dakika
22:46 Yerel Yönetimler Derneğinde atama - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]