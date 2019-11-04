Beylikdüzü'nde iş yeri denetimi

Beylikdüzü'nde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan bir dükkanda kaçak tütün ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bir iş yerini denetledi. Yapılan incelemede dükkanın TAPDK, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

Yapılan aramada 50 kilogram tütün, 800 kaçak sigara, 8 kilo 500 gram nargile tütünü, 1 kilogram pipo tütünü ile 3 alkol şişesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi Atilla A'ya (51) kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.