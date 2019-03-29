Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde İş Yeri Yangını

Beylikdüzü'nde İş Yeri Yangını

1 saat önce

Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde plastik malzeme üretimi yapan 4 katlı bir iş yerinin bodrum katından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beylikdüzü'nde İş Yeri Yangını, System.String[]
Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde plastik malzeme üretimi yapan 4 katlı bir iş yerinin bodrum katından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

 

Yangın, saat 05.45 sıralarında Bakırcılar Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik ve kağıt ambalaj malzemelerinin üretiminin yapıldığı 4 katlı bir iş yerinin bodrum katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu alevler büyüyerek kısa sürede tüm bodrum katını sardı. Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, iş yerinde hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:27 Kaynak: DHA

DHA, İtfaiye, Güncel
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