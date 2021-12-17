Beylikdüzü'nde iş yeri yangını - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde iş yeri yangını

17.12.2021 22:18
Beylikdüzü'nde iş yeri yangını

Beylikdüzü'nde iş yeri yangını17 Aralık 2021 CumaBeylikdüzü OSB 2. Cadde üzerinde bulunan iş yerinde yangın meydana geldi.

Beylikdüzü'nde iş yeri yangını17 Aralık 2021 CumaBeylikdüzü OSB 2. Cadde üzerinde bulunan iş yerinde yangın meydana geldi. Saat 17: 39 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Yakuplu ve Beylikdüzü İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. İçeride mahsur kalan 5 vatandaşımızın ekiplerimiz tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Habermetre
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