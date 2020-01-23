Beylikdüzü'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Leylak Caddesi'ndeki oto tamir, bakım iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Beylikdüzü'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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